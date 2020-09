vor 38 Min.

Die Oettinger Kläranlage muss saniert werden

Plus Die Reinigungsanlage wird außerdem erweitert. Warum die Erweiterung notwendig ist und was das kostet. Auch über den Mobilfunk in den Stadtteilen sprach der Stadtrat.

Von Bernd Schied

Zusätzlich zu den hohen finanziellen Belastungen, die auf die Stadt Oettingen in den kommenden Jahren nicht zuletzt durch die Reaktivierung des Hotels Krone zukommen, wird auch die Erweiterung und Sanierung der städtischen Kläranlage eine kostspielige Angelegenheit.

Im Stadtrat hat der Vertreter des Ingenieurbüros Dippold und Gerold, Josef Waldinger, aufgezeigt, welche Möglichkeiten es für die Ertüchtigung der Anlage gibt. Die Gesamtkosten bezifferte der Experte auf rund 6,4 Millionen Euro. Es gebe dafür keine staatliche Förderung, sodass die Stadt allein dafür aufkommen müsse.

Warum die Erweiterung in Oettingen nötig wird

Eine Erweiterung wird notwendig, weil Oettingen und seine Stadtteile in den kommenden Jahren ein Einwohnerwachstum verzeichnen werden und dadurch die sogenannten „Einwohnergleichwerte“ an diese Entwicklung anzupassen seien. Laut Waldinger sollte die Kläranlage auf künftig 17.600 Einwohner ausgelegt sein.

Die Ertüchtigung könne „gestreckt“, also über Jahre verteilt werden, betonte Waldinger auf eine entsprechende Frage von Stadtrat Bernhard Raab (Stadtteil-Liste). Einige Teilbereiche sollten jedoch relativ zeitnah in Angriff genommen werden.

Bürgermeister Thomas Heydecker sprach von einer „sehr großen Belastung“, die auf den Oettinger Haushalt zukomme. Weil die Abwasserbeseitigung jedoch eine Pflichtaufgabe darstelle, gelte es, diese umzusetzen. Mit den Umlandkommunen, die ihr Abwasser in die Oettinger Anlage einleiten, werde er intensive Gespräche führen.

Ein Bikerpark soll in Oettingen entstehen

Realisiert wird im kommenden Jahr ein großer Wunsch der Oettinger Jugend. An der Umgehungsstraße, wo jetzt die Skateranlage steht, wird ein Bikerpark (Pumptrack) entstehen. Das Projekt ist noch unter der Ägide der früheren Bürgermeisterin Petra Wagner auf den Weg gebracht worden. Nach Angaben von Stadtbaumeister Klaus Obermeyer soll noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten für den Asphaltbereich begonnen werden. Im kommenden Jahr sei die Gestaltung der „Landschaft“ vorgesehen. Wenn alles glatt laufe, so Obermeyer, könnte die Anlage im Frühjahr 2021 in Betrieb gehen. Der Haushalt sehe Kosten von 250 000 Euro vor. Vom Staat gebe es eine Förderung von 80 Prozent.

Bewegung gibt es inzwischen in Sachen Mobilfunkversorgung in den Stadtteilen Erlbach und Niederhofen, die laut Erlbachs Ortssprecher und Stadtrat Helmut Schmidt seit Langem eine „Notlage“ darstelle. Er begrüße die Entwicklung und hoffe, dass es endlich eine Lösung gebe.

Der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen, Günther Schwab, sagte, die von der Verwaltung vorgeschlagenen möglichen Standorte für einen Mobilfunkmast seien von den Anbietern als nicht optimal bezeichnet worden. Nach mehreren Anläufen sei es ihm nun gelungen, ein Vor-Ort-Treffen anzuberaumen. Am 12. November habe ein Vertreter von Telefonica sein Kommen zugesagt, um die Angelegenheit zu besprechen. Ob etwas Konkretes dabei herauskomme, werde man sehen. Ganz ausgeklinkt habe sich mittlerweile das Unternehmen Vodafone, so Schwab.

