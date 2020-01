vor 24 Min.

Dieb stiehlt Rucksack, während Eigentümer danebensteht

In Baldingen hat ein Unbekannter einen Rucksack gestohlen.

Ein Unbekannter hat am Dienstagvormittag einen Rucksack in Baldingen gestohlen. Der 40-jährige Geschädigte stand nach Darstellung der Polizei bei den Einkaufswagen auf dem Kundenparkplatz eines Baldinger Einkaufscenters. Neben sich hatte er seinen Rucksack abgestellt. In einem unbeobachteten Moment stahl der Dieb den Rucksack. Der Beuteschaden beträgt etwa 100 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. (pm)

Themen folgen