vor 58 Min.

Dieb stiehlt wiederholt Blumen von Urnengrab in Nördlingen

Vom Friedhof an der Bozener Straße sind wiederholt Blumen entwendet worden.

Ein unbekannter Täter hat in den vergangenen Wochen immer wieder gezielt den Blumenschmuck eines Urnengrabes am Friedhof an der Bozener Straße in Nördlingen gestohlen. Einem entsprechenden Polizeibericht zufolge machte der Täter offenbar keinen Unterschied zwischen frischen Blumen und Kunststoffblumen. Die Polizei bittet Zeugen, die in Reihe 62 Verdächtiges wahrgenommen haben, Hinweise unter der Telefonnummer 09081/29560 zu melden. (pm)

