Dieb versucht, Motorrad zu stehlen

Die Maschine war in einer Tiefgarage in Nördlingen abgestellt. Der Täter scheiterte jedoch.

Ein Unbekannter hat in den vergangenen drei Monaten versucht, in der Tiefgarage Klösterle in Nördlingen eine rot/schwarze 1300er Suzuki, Typ Hayabusa, zu stehlen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Dazu wurde an den Zündkabeln manipuliert. Das Kurzschließen beziehungsweise Starten des Motorrades gelang dem Täter aber offensichtlich nicht, vielleicht wurde er auch bei seinem Tun gestört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Täterhinweise werden an die Nördlinger Polizei erbeten. (pm)