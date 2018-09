vor 58 Min.

Dornstadt: 1699 kam der erste Wirt

Im heutigen „Wildwechsel“ in Dornstadt kochte einst Maria Herzog – und war weithin bekannt

Von Hermann Kucher

Nach den Verwüstungen des Dreißgjährigen Krieges war Dornstadt 1634 bis 1649 ganz verlassen. Danach hatte die evangelische Pfarrerwitwe Elisabeth Jäger mit ihren Töchtern den öden Platz des späteren Anwesens „Beim Hirschenwirt“ im Besitz, auf dem Caspar Kaußler um 1675 einen neue „Sölde“ erbaute. Nachfolger Adam Schöber betrieb ab 1684 dann eine Bäckerei und ist ab 1699 als Wirt bezeugt.

1727 übernimmt Hans Balthas Kattinger aus Heuberg als Wirt und Metzger das Anwesen, genannt „Wirt zum Roten Ochsen“. Die Tochter Anna Margaretha heiratet 1743 Johann Wolfgang Holzhey, den Sohn des Schwörsheimer Jägers Johann Holzhey. Als Bäckermeister und Wirt führt er die Wirtschaft weiter und gibt ihr den Namen „Gasthaus zum Hirschen“. 1773 übernimmt der Sohn Johann Jacob Holzhey die Wirtschaft. Nach dessen Tod 1826 kauft Johhann Leonhard Geiger, Sohn des Onolzbachischen Untertans und Wirts aus Lochenbach, als Zapfenwirt um 7300 Gulden das Anwesen. Seine Tochter Maria Sophia heiratet 1854 Johhann Andreas Reichert, Wirt und Bäckermeister aus Himmerstall.

1885 macht Sohn Friedrich Reichert als „Ökonom und Gastwirt“ weiter. Unter ihm kommt das Anwesen 1899 auf die „Gant“ und wird zerschlagen. Eine Wiese beim Schloss erwirbt das Fürstliche Haus Oettingen-Spielberg, das Anwesen selbst vermittelt der Hainsfarther Jude Hirsch Gutmann an den Bierbrauer Friedrich Rau aus Lehmingen. 1902 kauft sich Johann Georg Sauler aus Dornstadt hier ein und lässt Bierkrüge mit seinem Namenszeichen herstellen. 1912 übernimmt sein Sohn Friedrich Karl die Wirtschaft, zieht aber 1926 nach Augsburg. Maria Schneider/Hertle heiratet in zweiter Ehe den Ostheimer Georg Adel und kauft mit ihm das „Gasthaus zum Hirschen“. Das Bier bezieht man von der „Post“ in Oettingen. Adel baut 1927 einen Bierkeller, der nach dem Krieg wieder abgerissen wird. 1933 übergibt Georg Adel die Wirtschaft an seinen Stiefsohn Friedrich Hertle aus der ersten Ehe seiner Frau Maria.

Dieser heiratet 1933 Karolina Endres, fällt aber 1944 im Zweiten Weltkrieg. Bekannt für ihre Kochkünste lockt sie viele Gäste aus nah und fern an. 1946 heiratet Karolina in zweiter Ehe Friedrich Herzog aus Unterschwaningen. 1971 übernimmt Hertles Sohn Fritz die Wirtschaft. Als Fritz 1993 plötzlich verstirbt, fällt das Anwesen an Mutter Karolina zurück.

Namensänderung im Jahr 1981

Bereits 1981 war die Wirtschaft an Siggi Lessmann aus Nördlingen und Heinz „Flopp“ Höhenberger aus Heidenheim am Hahnenkamm verpachtet worden. Mit der Verpachtung erfolgte die Namensänderung von „Gasthaus zum Hirschen“ in „Wildwechsel“. Aus dem Speiselokal wurde eine Musikkneipe. 1990 werden der Fußballclub „FC Wildwechsel“ und der „Motorradclub Wildwechsel Dornstadt (MCWD)“ gegründet. Anfang 1990 kaufen die beiden aus dem Gesamtanwesen das Gasthausgebäude und den Gemüsegarten heraus. Stadel und hinterer Garten fallen an Mathias Geiger. 1997 wird Höhenberger alleiniger Besitzer der Wirtschaft. Wie sich die Zeiten ändern.

Maria Karolina Hertle/Herzog war eine weithin bekannte Wirtin und Köchin. Im und nach dem Krieg speisten hier neben anderen Gästen die Lehrerin, die Kindergärtnerin und die Forstanwärter. Sommerfrischler kamen aus Nürnberg, Stuttgart und Heilbronn und blieben bis zu 14 Tage. Berühmt war das Schüsseltreiben nach der „Jagd zwischen den Jahren“ immer Ende Dezember. Da hielt der Fürstliche Oettingen-Spielberg‘sche Forstdirektor Hermann Berger seine heiß erwarteten amüsanten Ansprachen. Holzeinkäufer „besiegelten“ dort ihre Verträge. Wanderer, Spaziergänger, Geschäftsleute aus Wassertrüdingen, Oettingen und Nördlingen machten dort Brotzeit. Bei der bekannten „Käskirbe“ am Karfreitag kochte Maria Herzog für die Wassertrüdinger mindestens 100 Eier. „Gelegentlich verschwand da auch ein Schinken“, erzählte ein Kenner der Szene. Die Dorfkirchweih im Herbst war mit Schiffschaukel und Karussell für Jung und Alt ein großes Fest. Seit nun „Flopp“ der Wirt ist, hat sich einiges geändert. Alle zwei Jahre kommen im November Geologiestudenten aus dem ganzen Bundesgebiet für ein Exkursionswochenende. Im Hof hält der Rieser Petang(Boule)-Club seine Übungsabende ab.

In unregelmäßigen Abständen kommen Bands und spielen im ehemaligen Tanzsaal auf. Hier übte auch über lange Zeit die Musikkapelle Dornstadt, und es wurden Vereinsabende und Bürgerversammlungen abgehalten. Von Mittwoch bis Sonntag ist am Abend geöffnet. Was den besonderen Reiz dieses Gasthauses ausmacht, ist seine uralte und urgemütliche Einrichtung. Der Fußboden ist ausgetreten und die alten Eichentische könnten viele Geschichten von Freud und Leid erzählen.

