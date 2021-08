Pkw überschlägt sich und bleibt auf Dach im Maisfeld liegen

Ein 18-Jähriger verursacht einen Unfall bei Ederheim. Seine Beifahrerin wird im Krankenhaus behandelt.

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr fuhr mit seinem Pkw von Christgarten in Richtung Ederheim gefahren. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug nach Polizeiangaben ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum.

Danach soll sich der Pkw überschlagen haben und in einem Maisfeld auf dem Dach liegen geblieben sein. Während der Fahrer selbst unverletzt blieb, klagte seine ebenfalls 18-jährige Beifahrerin über Rückenschmerzen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus Nördlingen gebracht, wie die Polizei mitteilt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (pm)