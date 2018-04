10.04.2018

Ein Blick in die Zukunft

Beim Ederheimer Musikverein gab es Neuwahlen. Welche Konzerte anstehen

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Ederheim blickte Vorsitzender Philipp Kaiser mit dem Leitspruch „Beständigkeit im Wandel und mit Bewegung“ in die Zukunft. Durch die Verteilung vieler kleiner, machbarer Aufgaben soll der Verein vorangebracht werden. Einen Vorgeschmack sollen Musikbegeisterte am 21. April, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle bei den „Böhmischen Perlen“, einem unterhaltsamen Abend mit den Ederheimer Musikanten bekommen. Die Kapelle werde dabei erstmals näher beim Publikum sitzen und die Bewirtung die Freiwillige Feuerwehr übernehmen, damit solle die Unterhaltung mehr im Vordergrund stehen.

Jürgen Schröppel präsentierte den Kassenstand gewohnt zuverlässig und ausführlich, woraufhin die Vorstandsmitglieder entlastet wurden. Danach stellte sich der Kassier, der sein Amt über ein Vierteljahrhundert gewissenhaft ausgeübt hatte, nur noch als Kassenprüfer zur Verfügung, nachdem Walter Lang dieses Amt niederlegte. Ein zweiter Prüfer werde noch vom Vorstand bestimmt. Als neue Kassiererin wählte die Versammlung Marina Schäble, die, wie Rainer Wurm für ihr zehnjähriges Vereinsjubiläum geehrt wurde.

Hermann Brunner stellte sich für eine weitere Periode zur Verfügung und wurde als zweiter Vorsitzender bestätigt. Dirigent Klaus Klimek appellierte an die Zielstrebigkeit, Gewissenhaftigkeit, Fleiß und Ausdauer als Schlüssel zum Erfolg. Nur dadurch bleibe der Leistungsstand weiter auf einem guten Niveau. Neben den traditionellen Auftritten am Dreikönigstag in der Kleinerdlinger Kirche, den „Böhmischen Perlen“, dem Sommerfest und dem Jahresabschlusskonzert spielte die Kapelle an der Hochzeit eines Musikanten, umrahmte die Eröffnung des Südries-Panoramawegs und war als Festkapelle beim 90-jährigen Bestehen des Patenvereins in Reimlingen. Trotz individueller Höhen und Tiefen und mancher Durststrecke bei Probenbesuchen bewältigten die Musiker auch das vergangene Jahr gemeinsam erfolgreich.

Katja Schied informierte über derzeit 32 Jungmusiker, von denen bereits 15 in der Stammkapelle spielten. Besonders hob die Jugendleiterin die hervor, die die D-Prüfungen erfolgreich absolviert hatten (D1: Svenja Beck, Julian Schiele und Verena Leitner; sowie D2: Dominik Lanzenstiel). Nach dem Dank an das Engagement der Dirigentin Elke Ruf lud sie alle Interessierten zu einer „offenen Musikprobe“ am Sonntag, 6. Mai, ab 14 Uhr, in den Proberaum der Ederheimer Mehrzweckhalle ein. Der Vorsitzende schloss mit dem Dank an die Mitglieder und Gönner für die Unterstützung des Vereins. (pm)