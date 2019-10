15:30 Uhr

Ein humorvoller Empfang zum runden Geburtstag von Hermann Faul

Nördlingens Oberbürgermeister wird am Sonntag 70 Jahre alt. Wie sein Stellvertreter ihn charakterisiert.

Von Martina Bachmann

Launig war sie, die Rede, die der Zweite Bürgermeister Nördlingens, Markus Landenberger-Schneider, am Sonntagvormittag im Gewölbekeller des Rathauses hielt. Doch ist ein runder Geburtstag nicht auch eine passende Gelegenheit, um den Jubilar mit einem Augenzwinkern zu würdigen? Und so begann Landenberger-Schneider auch mit einem humorvollen Vergleich: Was Herr Kaiser für die Hamburg-Mannheimer, Frau Antje für Käse aus Holland und Klementine für Ariel – das sei Hermann Faul für Nördlingens: „Du bist inzwischen das untrennbare Gesicht dieser Stadt. Und warum? Du bist einer von uns und verkörperst das, was wir an unserer Stadt schätzen und lieben.“

Empfang zum 70. Geburtstag

Oberbürgermeister Hermann Faul feierte am Sonntag seinen 70. Geburtstag – am Vormittag zunächst mit einem Empfang und geladenen Gästen. Die Knabenkapelle spielte vor dem Rathaus auf und Hermann Faul nahm bereits vor dem Gewölbekeller zahlreiche Glückwünsche entgegen. Drinnen spielte ein Ensemble der Kapelle. Nur ein Redner stand auf der Liste – Landenberger-Schneider. Und dem hatte man offensichtlich eine Maßgabe mitgegeben, wie er selbst berichtete: „Markus, halte Dich kurz.“ Und so konnte der Zweite Bürgermeister gar nicht alle Ehrenämter aufführen, die Hermann Faul im Laufe seines Lebens innehatte. Auch auf dessen politische Verdienste ging Landenberger-Schneider nicht ein – er würdigte den Menschen Hermann Faul. Der sei vernetzt, sei mittels Stammtischen und Kartelrunden am Puls der Bevölkerung und wisse, wo der Schuh drücke. Große Geduld beweise er beispielsweise „mit ellenlangen von Dir initiierten Tagesordnungen“, meinte der Zweite Bürgermeister schmunzelnd. Und: „Ich kenne niemanden, der das vereinende Ja besser und charmanter beherrscht als Du.“ Hermann Faul sei nie nachtragend sondern vertrauensvoll, offen und unkompliziert – ein Bürgermeister zum Anfassen. Und wenn auch all die Werbefiguren wie Herr Kaiser und Klementine eines Tages vergessen sein werden: „ Hermann Faul und Nördlingens wird bleiben.“

Dank an die Familie

Der Jubilar lachte nicht nur herzhaft über die Scherze seines Stellvertreters, er sagte auch: „Wenn jemand von Glück sprechen darf, dann ich.“ Ausdrücklich bedankte sich Hermann Faul bei seiner Familie, seinen Freunden, seinen Mitarbeitern und vielen anderen. „Es sind die menschlichen Begegnungen, die mich wieder stark machen für alles, was man von mir fordert.“ Der Oberbürgermeister hatte auf persönliche Präsente verzichtet und stattdessen um Spenden für die Nördlinger Tafel und die Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“ gebeten.

Laut einer Pressemitteilung hat Bayerns Innenminister Joachim Hermann Nördlingens OB zu seinem Geburtstag einen Brief geschrieben. Darin heißt es demnach: „Besondere Verantwortung tragen Sie seit 13 Jahren als Oberbürgermeister ihrer Heimatstadt. Sie haben in dieser Zeit wichtige Impulse für eine fortschrittliche Entwicklung der Stadt gegeben und hohe Investitionen für infrastrukturelle Maßnahmen angestoßen, von denen die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft profitieren werden.“ Zentrales Anliegen Fauls sei es gewesen, den Wirtschaftsstandort Nördlingens zu stärken und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Er habe die Sanierung der Altstadt mit großem persönlichen Engagement fortgeführt. Die Entwicklung des Geoparks Ries sei ihm ein Herzensanliegen. Und mit seinem Engagement für die Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten habe er einen wichtigen Beitrag für die Völkerverständigung geleistet.

