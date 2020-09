vor 47 Min.

Einbruch in Nördlinger Musikschule

Einbruch in die Musikschule im Salvatorgäßchen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Im Zeitraum von Donnerstag, 24. September, bis Freitag, 25. September, ist in die Musikschule im Salvatorgäßchen in Nördlingen eingebrochen worden. Die Täter verursachten laut Polizeiangaben dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Weitere Ermittlungen sollen klären, was bei dem Einbruch entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

