vor 2 Min.

Einbruchsversuche in Kino, Schule und bei der Feuerwehr

Polizei bittet eventuelle Augenzeugen um sachdienliche Hinweise.

In der Nacht zum Sonntag wurde in Nördlingen in das Kino am Luntenbuck eingebrochen. Der oder die bisher unbekannten Täter gelangten laut Polizeibericht durch Aufbrechen einer Tür in das Gebäude, verwüsteten mehrere Räume und öffneten mehrere Geldkassetten. Der genaue Schaden steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise unter Telefon 09081/29560.

In der Zeit vom 6. Januar, 15 Uhr, bis 7. Januar, 7 Uhr, wurde – wie erst jetzt bekannt wurde – in die Schule in Amerdingen eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten zunächst eine Türe an der Nordseite der Schule auf. Im Gebäude versuchten die Täter eine weitere Türe gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Ein Diebstahlschaden ist deshalb nicht entstanden. Der Sachschaden sei jedoch beträchtlich, so die Polizei, er betrage mindestens 1500 Euro. Zeugen werden auch hier gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Im Zeitraum vom 17. auf 18. Januar hat ein unbekannter Täter zunächst vergeblich versucht, die Eingangstür des Feuerwehrhauses in Kleinerdlingen aufzuhebeln. Im Anschluss öffnete er gewaltsam ein Fenster und drang in das Gebäude ein. Ob ein Beuteschaden entstanden ist, müsse noch ermittelt werden, so die Polizei. Auch hier erbitten die Beamten eventuelle Augenzeugen um sachdienliche Hinweise. (pm)

