vor 19 Min.

Eine neue Brücke zum Rieser Sportpark

Seit geraumer Zeit ist die Brücke über die Krankenhausstraße in Nördlingen halbseitig gesperrt. Jetzt wird sie durch einen Neubau ersetzt.

Die Holzkonstruktion über der Krankenhausstraße in Nördlingen wird abgerissen. Baubeginn ist nächstes Jahr.

Von Martina Bachmann

Schon seit geraumer Zeit ist die Holzbrücke über der Krankenhausstraße in Nördlingen halbseitig gesperrt. Dabei ist sie eine wichtige Verbindung, auch für Schüler, die über sie zum Sportunterricht in die Hermann-Keßler-Halle oder ins Stadium gehen. Doch die alte Brücke hat Mängel, sie soll abgerissen und durch eine neue ersetzt werden. Rund 600000 Euro wurden dafür in den Etat der Stadt Nördlingen eingeplant. Im Bauausschuss des Stadtrates ging es nun um die Frage, wie die neue Überquerung aussehen soll.

Ingenieur Claus Grimm ging zunächst auf die Anforderungen an die neue Brücke ein. Die alte sei beispielsweise mit einer Steigung von elf Prozent nicht behindertengerecht, das wäre sechs Prozent. Zudem sei eine Holzkonstruktion ungünstig, weil sie recht kurzlebig und wartungsintensiv sei. Grimm schlug vor, entweder eine Fachwerk- oder eine Stahlbetonbrücke zu bauen. Erstere gefiel Oberbürgermeister Hermann Faul gar nicht, die sehe wie eine Eisenbahnbrücke aus, meinte er. Bei der Abstimmung hatte er dann die Mehrheit auf seiner Seite, drei Räte sprachen sich allerdings für die Fachwerkbrücke aus.

Brücke wird neun Zentimeter höher

Die neue Stahlbetonbrücke soll genauso breit werden, wie die bisherige Holzüberquerung. In ihren Handlauf werden LED-Leuchten integriert, sodass die Brücke nachts beleuchtet werden kann. Zudem werden Leerrohre für Beleuchtung oder Breitband eingebaut. Die Brücke wird künftig eine lichte Höhe von 4,50 Meter haben, das sind neun Zentimeter mehr als die alte, was Thomas Mittring (Stadtteilliste) angesichts der landwirtschaftlichen Gespanne begrüßte. Maximiliane Böckh (CSU) wollte wissen, wie lange die Bauzeit sein werde – gerade mit Blick auf die Schüler. Grimm ging von vier bis sechs Monaten aus.

Rita Ortler (SPD) fragte unter anderem nach der Lebensdauer einer solchen Brücke. Der Ingenieur entgegnete, dass es Eisenbahnbrücken gebe, die 100 Jahre stehen. Weniger als 50 Jahre wären es aber sicher nicht. Die Baukosten für die Überquerung schätzte Grimm grob auf 700000 Euro.

Baubeginn könnte laut Michael Bauhammer, Leiter der Abteilung Tiefbau im Stadtbauamt, bereits im Frühjahr 2020 sein.

