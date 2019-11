Eine ungewöhnliche Geste am Reformationstag

Plus Regionalbischof Axel Piper predigt in der Georgskirche. Danach gibt es einen Empfang im Gemeindezentrum.

Zum evangelischen Reformationsfest hat sich in Nördlingen ein hoher Gast eingefunden: Der Oberkirchenrat im Kirchenkreis Augsburg, Regionalbischof Axel Piper, predigte in einem Festgottesdienst in der St. Georgskirche. Beim anschließenden Empfang im Evangelischen Gemeindehaus ging Oberbürgermeister Hermann Faul ganz bewusst auf den Regionalbischof und die Kirchengemeinde zu.

Leistungsdruck in der Gesellschaft Thema der Predigt

Piper hielt den Gottesdienst gemeinsam mit Dekan Gerhard Wolfermann. In seiner Predigt zeigte er sich zunächst erfreut, dass in seinem Kirchenkreis fast alle einstigen Freien Reichsstädte liegen, wie Nördlingen mit „stolzer evangelischer Tradition“. Dennoch war das Thema seiner Predigt zeitgemäß – er griff den enormen Leistungsdruck in unserer Gesellschaft auf: „Du bist, was du leistest und was die anderen in dir sehen. Und das ist manchmal sehr unbarmherzig.“ Menschen suchen nach Wegen, sich und anderen zu demonstrieren, dass sie gut sind, indem sie sich in Extremsportarten beweisen oder mit Statussymbolen schmücken, befeuert von der Werbung. Eine beliebte Weise, zu erfahren, dass man selbst gut sei, bestehe schlichtweg darin, andere schlecht zu machen. Das reiche dann bis zu Aufteilungen in Gut und Böse, Deutsche und Ausländer, Recht- und Falschgläubige.

Für den Beitrag der Kirche, dagegen anzugehen, sei laut Regionalbischof Piper der Begriff der Rechtfertigung entscheidend. Dies sei im Alltag ein negativer, mit Bedrohung besetzter Ausdruck; man müsse sich beispielsweise vor dem Chef rechtfertigen. Kirchlich bedeute Rechtfertigung jedoch genau das Gegenteil: Man muss sich vor Gott nicht rechtfertigen, bei ihm ist man allein durch den Glauben sein geliebtes Geschöpf. So betrachtete es Piper denn auch als „den bedeutendsten theologischen Friedensschluss“, als vor genau 20 Jahren katholische und evangelische Kirche die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung“ unterzeichneten – einer der Hauptunterschiede beider Kirchen wurde damit beigelegt: Es ging, allgemein gesprochen, um nichts geringeres als die Frage, wie man in den Himmel komme.

OB trägt das Goldene Buch ins Gemeindezentrum

Der Gottesdienst war stark geprägt von zumeist voluminösen musikalischen Beiträgen, dargeboten vom Bezirksposaunenchor Donau-Ries und Kirchenmusikdirektor Udo Knauer an der Orgel. Danach fand ein Empfang im Gemeindezentrum St. Georg statt. Oberbürgermeister Faul trug das Goldene Buch der Stadt persönlich vom Rathaus herüber, anstatt wie üblich den Ehrengast dorthin zum Eintrag zu bitten. Dieses Entgegenkommen erklärte Faul direkt: „Es soll dokumentieren, wie wichtig es der politischen Gemeinde ist, mit den kirchlichen Gemeinden eine gute Kooperation zu pflegen.“ Regionalbischof Piper griff in seinen Zeilen einen Passus seiner Predigt auf und bezog sich auf die protestantische Tradition der Stadt Nördlingen.