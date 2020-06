vor 17 Min.

Erneuter Einbruch in Jugendbude in Aufhausen

Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise.

Der unbekannte Täter entwendet unter anderem auch Bargeld. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

In Aufhausen ist in der Zeit zwischen Samstag, 0.05 und 0.50 Uhr, die Eingangstüre der Jugendbude aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde zuvor der Bewegungsmelder zerschlagen. Aus der Jugendbude wurde eine Playstation und etwa 400 Euro Bargeld entwendet. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

