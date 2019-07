vor 21 Min.

Etappe 3: Nördlinger auf der Panorama-Tour nach Tret

Das Transalp-Seminar des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Nördlingen will die Alpen mit dem Rad überqueren. Hier berichten die Schüler über ihre einzelnen Etappen. An Tag 3 radelten die Teilnehmer über ihre Schmerzgrenze.

Tag 3 der Alpenüberquerung einer Seminar-Gruppe des Nördlinger THG-Gymnasiums. Die Schüler waren am Mittwoch von Schlanders nach Tret unterwegs.

Um 8.30 starteten die Radler von Schlanders aus auf asphaltiertem Radweg über "Goldrain", "Latsch" und "Naturns" Richtung "Meran" direkt an der Etsch entlang. Dabei absolvierte die Truppe auf der schönen Panoramatour die ersten 40 Kilometer.

Später fuhren sie weiter nach "Lana", um sich für die kommenden 20 Kilometer und 1200 Höhenmeter zu stärken. Nach der Mittagspause gingen die Schüler mit ihren Lehrern bis weitaus über ihre Schmerzgrenzen, denn sie mussten sehr steile Anstiege über Betonrampen, Römer-, Feld- und Waldwege bewältigen.

Temperaturen bis zu 36 Grad

Durch die heißen Temperaturen von bis zu 36 Grad erschwerte sich die Fahrt. Als das Zwischenziel "Gampenpass" auf 1500 Meter Höhe erreicht wurde, war das Tagesziel "Tret" in greifbarer Nähe.

Um 17.30 erreichte das Transalp-Seminar seine Unterkunft in "Tret". Nach den absolvierten 65 Kilometern und 1400 Höhenmetern waren alle Teilnehmer glücklich, aber auch geschafft und freuen sich auf den vierten Tag der Transalp 2019.

