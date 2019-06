vor 35 Min.

Fahrrad-Sturz nach reichlich Alkohol

40-Jähriger stürzt zu nächtlicher Stunde. Rettungsdienst muss helfen.

In den Morgenstunden des Feiertags Fronleichnam stürzte gegen vier Uhr morgens ein 40-jähriger Fahrradfahrer, als er auf einen Gehweg in Wallerstein auffahren wollte. Er verletzte sich dabei so stark, dass der Rettungsdienst verständigt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er über ein Promille Atemalkohol hatte, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (pm)

Themen Folgen