Fahrerin will bei Fessenheim abbiegen und verursacht Unfall

In Fessenheim ereignete sich am Freitag ein Unfall beim Abbiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagnachmittag ist es gegen 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Fessenheim gekommen. Laut Polizeibericht fuhr die 59-jährige Fahrerin eines Kleintransporters von Deiningen in Richtung Fessenheim. Kurz vor dem Kreisverkehr wollte sie nach links in einen Feldweg abbiegen. Durch den eingeleiteten Abbiegevorgang musste ein entgegenkommender 34-jähriger Autofahrer nach rechts in den Straßengraben ausweichen, sodass an seinem Fahrzeug geringer Sachschaden entstand.

Verletzt wurde niemand. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

