Fessenheim

18.07.2021

Fessenheimerin mit Rezept im Zuckerguss: Mit einem Happs in den Süden

So sehen die ausgebackenen „Churros“ aus. Traditionell werden sie in Zimt-Zucker gewendet und können mit Schokoladensoße serviert werden.

Plus Die Fessenheimerin Julia Mangold hat aus ihrer Zeit in Spanien ein Rezept mitgebracht. Dafür braucht man aber etwas Geduld. Ihre Churros haben es ins Backmagazin unserer Zeitung geschafft.

Von Lisa Gilz

Es war Zufall, dass Julia Mangold aus Fessenheim gerade in dem Moment Churros für ihre Familie machte, als ihre Mutter einen Blick in die Zeitung warf und die Anzeige für das Zuckerguss-Magazin sah. In das Motto der Ausgabe „Kulinarische Weltreise“ passten die spanischen Brandteigstangen perfekt. Die Idee für die Churros hat die 23-Jährige aus Barcelona mitgebracht. „2016 habe ich vier Wochen lang dort gelebt und Churros gab es nicht nur als Nachspeise in Restaurants oder am Wegrand, sondern auch tiefgekühlt im Supermarkt“, erzählt Mangold.

