09:38 Uhr

Frau fährt Fußgänger in Baldingen an

Einkäufer erleidet leichte Verletzungen

Am gestrigen 04.10.2019, gegen 11.20 Uhr, wurde ein Fußgänger in der Raiffeisenstraße in Nördlingen von einem Pkw leicht angefahren. Der 62 Jahre alte Fußgänger aus Nördlingen musste verkehrsbedingt mit seinem Einkaufswagen den Gehweg verlassen und auf die Fahrbahn ausweichen. Dabei wurde er von einer 71 Jahre alten Frau aus Nördlingen mit ihrem Pkw leicht angefahren. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen an seinem Bein. (pm)

