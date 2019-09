vor 38 Min.

Geparktes Auto in Nördlingen angefahren: 1500 Euro Schaden

Auf einem Parkplatz in Nördlingen wurde am Montag ein Auto beschädigt, der unbekannte Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Auto ist am Montagnachmittag in Nördlingen angefahren und beschädigt worden. Der weiße Mitsubishi parkte nach Polizeiangaben etwa eine Stunde auf dem Kaufland-Parkplatz. Als der Halter gegen 17.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er hinten rechts an der Stoßstange eine Beschädigung fest.

Der unbekannte Verursacher fuhr einfach weiter, der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (pm)

