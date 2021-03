10:16 Uhr

Graffiti an Nördlinger Fußgängerbrücke

Ein Unbekannter besprüht eine Fußgängerbrücke in Nördlingen mit Graffiti. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 15., bis Samstag, 20. März, ist eine Fußgängerbrücke in Nördlingen von Unbekannten mit Graffiti besprüht worden. Auf die Fußgängerbrücke am Hohen Weg wurde laut Polizeiangaben ein Name und eine Figur aufgesprüht. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

