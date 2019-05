vor 5 Min.

Grüne wählen neue Doppelspitze

Vorstandsmitglieder erhalten Unterstützung vom bisherigen Führungsteam

Die Grünen in Nördlingen haben einen neuen Vorstand gewählt. Neue Energie und Ideen sollen einer Pressemitteilung zufolge Sprecherin Franziska Schweikert, Schriftführerin Gabi Burger und Beisitzer Rudolf Koukol mitbringen. Sprecher Reinhard Neff, Beisitzerin Andrea Eireiner und Beisitzer Gerd Böhnlein wollen mit ihrer Erfahrung den Vorstand weiter bereichern.

Die Nördlinger Grünen haben mit Franziska Schweikert eine Sprecherin gewählt, die durch ihr Engagement bei der Grünen Jugend viele neue Impulse einbringen will. „Ich bin froh, nun in Nördlingen vor allem auch Themen der Jugend und Frauen vertreten zu dürfen. Die Nördlinger Politik braucht junge Menschen, die mit viel Energie teilweise unangenehme Fragen stellen und veraltete Gegebenheiten aufbrechen! Dabei kann ich zum Glück immer auf die Unterstützung der erfahreneren Grünen zählen.“ Reinhard Neff sagte später: „Wir brauchen ein Umdenken. Ich will Nördlingen fahrradfreundlicher machen! Im letzten Jahr gab es die Veröffentlichung des Radkonzeptes für Nördlingen, da gibt es eindeutig Handlungsbedarf.“ Bezüglich des Parkplatzproblems in der Innenstadt fordert er, in andere Richtungen zu denken. Neff bildet mit Franziska Schweikert die Doppelspitze der Nördlinger Grünen.

Wolfram Wegele ist aus persönlichen Gründen nicht mehr als Sprecher angetreten. Reinhard Neff dankte ihm für sein überaus großes Engagement in den vergangenen Jahren. In diesem Zeitraum ist es gelungen, grüne Größen wie Katharina Schulze und Claudia Roth nach Nördlingen zu holen. „Wir freuen uns über steigende Mitgliederzahlen. Vor allem auch junge Menschen interessieren sich zunehmend für Politik“, sagte Kreisvorsitzende Ursula Kneißl-Eder.

Mit dem neuen Vorstand starten die Nördlinger Grünen nun leidenschaftlicher mit neuer Energie in die Vorbereitungen für die Kommunalwahl. Dabei sind Interessenten jederzeit herzlich willkommen, teilt der Verein mit. (pm)

