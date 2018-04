vor 22 Min.

Hakenkreuz auf Bauwagen in Bopfingen gemalt

Auf einem Bauwagen in Bopfingen wurde ein Hakenkreuz aufgemalt.

Der Vorfall ereignete sich übers Wochenende. Der Bauwagen wurde mit einem schwarzen Stift vollgemalt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Bauwagen an einer Baustelle auf Höhe des Mühlenweges in Bopfingen ist beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde unter anderem ein Hakenkreuz mit einem schwarzen Filzstift auf den Bauwagen gemalt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Hinweise an die Bopfinger Polizei unter Telefon 07362/96020. (pm)