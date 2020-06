vor 34 Min.

Haus in Oettingen mit Eiern beworfen

Die Verschmutzung muss aufwendig beseitigt werden. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zur Tat.

In Oettingen ist in der Nacht von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Ledergasse mit zwei Eiern beworfen worden. Wie die Polizei berichtet, geschah dies in der Zeit zwischen 23 Uhr und 1 Uhr des Folgetages. Da die Verschmutzung im ersten Obergeschoss erfolgte, wird ein Gerüst für Reinigungsarbeiten benötigt. Dadurch beträgt der Sachschaden etwa 1000 Euro. Die Polizei in Nördlingen nimmt Hinweise zu dieser Tat unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. PM

Lesen Sie auch:

Themen folgen