Hohenaltheim

vor 58 Min.

Junger Rieser betreibt Online-Shop für Vintage-Mode

Plus Jonas Kilian aus Hohenaltheim betreibt einen Online-Shop für Vintage-Kleidung. In weniger als einem Jahr umfasst sein Shop schon rund 1500 Teile.

Von Ann-Kathrin Wanger

T-Shirts mit verschiedenen Aufdrucken, diverse Jacken, Hemden in den unterschiedlichsten Karo-Prints, Hoodies und Sweatshirts in allen möglichen Farben füllen das Zuhause von Jonas Kilian in Hohenaltheim. Der Grund: Im April hat er den Online-Shop „Vintage Allstars“ gegründet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

