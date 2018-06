vor 38 Min.

Interview: Sieht so die Zukunft des Wohnens aus?

Die Firma Taglieber hat das in Baldingen entstandene Projekthaus „Grüner Leben“ gemeinsam mit Experte Timo Leukefeld konzipiert, das sich zu großen Teilen selbst mit Energie versorgen kann. Am Samstag wird das Gebäude um 11 Uhr offiziell eingeweiht.

Ein energieautarkes Gebäude, wie es in Baldingen entsteht, versorgt sich selbst mit Strom und Wärme. Experte Timo Leukefeld erklärt, wie das funktioniert.

Von René Lauer

Herr Leukefeld, Sie leben selbst in einem Haus, das Sie als energieautark bezeichnen. Wie kann man sich das vorstellen?

Prof. Timo Leukefeld: Beim energieautarken Haus geht es darum, dass wir uns mit Wärme, Strom und E-Mobilität aus der Sonne selbst versorgen können. Für diese drei Punkte zahlen Hausbesitzer viel Geld, darauf wollen wir verzichten und uns außerdem unabhängig von Energieversorgern machen.

Wie unterscheidet sich Ihr Haus vom Aufbau her von einer gewöhnlichen Immobilie?

Leukefeld: Ein energieautarkes Haus hat auf jeden Fall eine Südausrichtung und einen steileren Dachaufbau, um den optimalen Einfallswinkel der Sonne im Winter ausnutzen zu können, so lässt sich Wärme erzeugen. Es hat einen Langzweitwärmespeicher, mit dem man die Wärme aus dem Sommer mit in den Winter nehmen kann. Der Strom für den Haushalt wird über eine Photovoltaikanlage abgedeckt, für den Strom gibt es einen Kurzzeitspeicher. Und für Elektroautos wird das Haus zur Tankstelle.

Sie brauchen also keinen Strom aus dem Netz?

Leukefeld: Es gibt die technische Möglichkeit, sich zu 100 Prozent autark zu machen, aber das ist unwirtschaftlich. Man sagt, die letzten 30 Prozent Unabhängigkeit kosten so viel wie die ersten 70. Bei unserem Haus liegen wir etwa bei einer Quote von 80 Prozent.

Werden in Zukunft alle Häuser energieautark sein?

Leukefeld: Ich denke, das bleibt erstmal eine Nische. Wenn Energiepreise jedoch stark ansteigen würden, was bei Gas und Öl momentan eher unwahrscheinlich ist, beim Strom schon eher möglich, dann könnte es in der breiten Masse zur Anwendung kommen.

Was kostet so ein Haus? Kann eine gewöhnliche Familie sich das leisten?

Leukefeld: Das kommt immer darauf an, ob man ein günstiges Fertighaus baut oder ein Architektenhaus. Ich rechne lieber in Differenzkosten. Wenn man mit einem Haus einsteigt, das zu 50 Prozent energieautark ist, bedeutet das in etwa 40000 Euro Mehrkosten, wenn man zu 80 Prozent autark sein will, kostet es gleich doppelt so viel. Ich glaube, 40000 Euro wären für sehr viele Menschen realisierbar, wenn man dafür auf etwas anderes verzichtet.

Wie viel spart man damit jährlich ein?

Leukefeld: Bei unserem Haus sind wir in etwa bei 3000 Euro im Jahr. Steigen die Energiekosten weiterhin moderat an, lassen sich dann in 30 Jahren schon 10000 Euro pro Jahr sparen.

Gibt es noch weitere Vorteile?

Leukefeld: In einem energieautarken Haus zu leben, fühlt sich anders an. Wenn man die Wärme im Haus ohnehin gespeichert hat, dann stellt man die Heizung auch mal auf 23 Grad statt nur auf 21. Und wenn der kostenlose Strom vorhanden ist, lässt man das Licht vielleicht auch ein paar Minuten länger brennen. Das erhöht die Lebensqualität, kostet aber nichts. Wir nennen das „intelligentes Verschwenden“.

In Baldingen ist nun das Projekthaus „Grüner Leben“ entstanden. Was macht das Gebäude aus?

Leukefeld: Das Haus ist zu ungefähr 70 Prozent autark und hat außen eine sehr schöne Holzkonstruktion. Da hat man sich wirklich Gedanken über ökologische Baustoffe gemacht, das hat mich fasziniert. Durch die verwendeten Materialien hat die Raumluft eine hohe Qualität und am Ende der Lebensdauer ist es sogar noch recycelbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Variante für die Massen geeignet ist.

Lässt sich auch ein Bestandsgebäude energieautark machen?

Leukefeld: Wir führen oft Bestandsanalysen durch, in etwa 25 Prozent der Fälle sind die Gebäude geeignet. Oft scheitert es an der Neigung des Dachs, das außerdem nach Süden ausgerichtet und Verschattungsfrei sein muss. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, steht eine energetische Sanierung an. Dann kann man mit dem gewohnten Konzept vorgehen.

Mit welchen Maßnahmen lassen sich denn in einem älteren Haus am besten Energie und Geld sparen?

Leukefeld: An sich ist eine Altbausanierung wirtschaftlich schwer darstellbar. Wenn Sie das Spitz auf Knopf rechnen, ob sich die Wärmedämmung oder der neue Heizkessel rechnet, sind Sie schnell bei einer Amortisierung von 20 Jahren, das ist für Investoren uninteressant. Wenn man im kleineren Rahmen investieren will, lohnt es sich beispielsweise die alte Umwälzpumpe der Heizung zu tauschen oder ein intelligentes Heizsystem zu installieren, das nicht läuft, wenn keiner zu Hause ist. Ein guter Tipp ist auch, seinen Geschirrspüler mit einem Warmwasseranschluss zu versehen. Das spart bis zu 80 Prozent der Stromkosten des Geräts.

Timo Leukefeld ist Honorarprofessor an der Berufsakademie Sachsen und beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen Energie und Wohnen. Er berät Bauherren bei der Planung von Immobilien, ist Energiebotschafter der Bundesregierung und wohnt seit 2013 in einem selbst konzipiertem energieautarken Haus. Am Samstag, 9. Juni, weiht er das mit der Firma Taglieber gemeinsam geplante Projekthaus „Grüner Leben“ in Baldingen ein. Interview: René Lauer

