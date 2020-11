10:42 Uhr

Jugendliche werfen in Nördlingen an Halloween mit Eiern um sich

Die Polizei in Nördlingen ist auf der Suche nach einer Gruppe von zehn Jugendlichen, die am 31. Oktober mit Eiern unter anderem auf ein Auto geworfen haben.

Die Polizei sucht die geflüchteten jungen Leute nach dem Vorfall an Halloween in Nördlingen und ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Die Polizei in Nördlingen sucht nach zehn Jugendlichen, die in der Halloween-Nacht am 31. Oktober Eier auf ein Auto, an eine Hausfassade und eine Garage geworfen haben sollen.

Die Nördlinger Polizei teilt mit, dass die Gruppet am Samstagabend kurz vor 20 Uhr ihr Unwesen im Veilchenweg in Nördlingen getrieben haben soll. Sie seien mit Eiern bewaffnet durch die Straße gezogen, als plötzlich einer aus der Gruppe ein vorbeifahrendes Auto mit Eiern beworfen haben soll.

Autofahrer versucht die Jugendlichen zu verfolgen, scheiterte allerdings

Der Autoahrer soll den Angaben zufolge zwar sofort die Verfolgung aufgenommen haben, der Täter und auch alle anderen seien aber entkommen. Nachträglich stellte sich noch heraus, dass die Jugendlichen bei ihrer Flucht auch noch Eier gegen eine Hausfassade und an eine Garage geworfen hatten.

Am Auto ist durch die Aktion kein Schaden entstanden, an den Gebäuden hingegen beläuft sich der Schaden auf geschätzt 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (pm)

