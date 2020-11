09:08 Uhr

Kastenwagen bleibt an Bahnunterführung in Nördlingen hängen

Laut Polizei ist ein Mann mit seinem Auto an der Nördlinger Unterführung stecken geblieben.

Das Auto des Fahrers war nicht nur zu hoch, der Mann fuhr laut Polizei auch noch von der falschen Seite durch.

Am Sonntagmorgen ist ein 24-Jähriger mit seinem Kastenwagen verbotswidrig von der Nördlinger Kaiserwiese aus durch die Bahnunterführung Richtung Innerer Ring gefahren und dabei stecken geblieben. Wie die Polizei berichtet, passte das Fahrzeug nicht ganz durch die Unterführung und der Fahrer blieb mit dem Kastenaufbau hängen.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ob an der Bahnunterführung ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. (pm)

