Kinder lösen Feuerwehreinsatz in Bopfingen aus

In Bopfingen ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz gerufen worden.

Die Geschwister haben Glück im Unglück. Was die Ursache des Einsatzes ist.

In Bopfingen haben am Dienstagnachmittag zwei elf- und zwölfjährige Kinder einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, stellten die Geschwister gegen 17.15 Uhr in der elterlichen Wohnung einen Topf auf den Herd, um sich etwas zu essen zu machen. Ihre 17-jährige Schwester hielt sich laut Polizeiangaben im selben Zimmer auf und bemerkte dies nicht. Die beiden Kinder vergaßen den eingeschalteten Herd, sodass sich im Topf befindliches Fett erhitzte. Durch die anschließende Rußbildung wurden der Dunstabzug und ein Hängeschrank sowie der Herd beschädigt. Die Kinder blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. RN

