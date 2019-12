vor 21 Min.

Kleintransporter übersieht Fahrerin auf B 466

Ein 20-Jähriger hat beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen und ist mit dem Auto einer 31-Jährigen zusammengestoßen.

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwochmorgen auf der B 466 auf Höhe Löpsingen zusammengestoßen. Ein 20-Jähriger fuhr laut Polizeiangaben mit seinem Kleintransporter gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße von Nördlingen in Richtung Oettingen. Auf Höhe der zweiten Abfahrt nach Löpsingen ordnete sich der 20-Jährige auf der Linksabbiegespur ein und bog dann in die Bachgasse ab.

Hierbei soll er jedoch den Gegenverkehr aus Richtung Oettingen übersehen haben. Eine 31-Jährige Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden

Der Pkw der Frau prallte in den hinteren Bereich des abbiegenden Fahrzeugs und wurde dadurch total beschädigt. Die 31-Jährige kam leicht verletzt ins Nördlinger Krankenhaus. Unverletzt blieb der 20-jährige Fahrer des Kleintransporters. Die Schadenssumme beläuft sich inklusive eines beschädigten Verkehrszeichens auf knapp 7000 Euro. (pm)

