Ladendiebe in Nördlingen festgenommen

Zwei Diebe aus dem Nachbarlandkreis haben in einem Drogeriemarkt Waren im Wert von 1500 Euro gestohlen. Beherzte Passanten halfen der Polizei, die Täter zu stellen.

Am Donnerstag hat die Polizei zwei Ladendiebe in Nördlingen festnehmen können. Wie die Beamten mitteilen, fielen zunächst zwei unbekannte Männer auf, die in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt, getrennt voneinander und in nur wenigen Minuten Abstand, Herrenparfum in mitgeführte Taschen steckten. Als sie erkannt wurden, flüchteten sie und wurden von Angestellten verfolgt. Einer der beiden Männer wurde in der Fußgängerzone von Passanten gestellt und sie nahmen ihm seine Tasche mit dem Diebesgut ab. Bis zum Eintreffen der Polizei gelang es ihm aber, erneut zu entkommen, wobei ihm auf seiner Flucht weitere Parfümflaschen aus den Hosentaschen fielen.

Bei der anschließenden Fahndung konnte er auf dem Parkplatz am Löpsinger Tor festgenommen werden, als er gerade in ein Auto steigen wollte. Der zweite Täter konnte an einem Einkaufszentrum in Baldingen festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatten die beiden Männer im Alter von 23 und 29 Jahren aus dem angrenzenden Ostalbkreis in dem Drogeriemarkt Herrendüfte im Wert von etwa 1500 Euro gestohlen. (pm)