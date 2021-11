Betrunkene Männer verursachen zu Fuß Unfall auf der Bundesstraße 466

Ein Mann wurde von einem Auto erfasst. Ein Alkoholtest ergibt rund zwei Promille.

Weil sie betrunken auf der Straße unterwegs waren, haben drei Männer am Sonntag gegen 18.30 Uhr in Löpsingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, gingen die drei Männer zu Fuß am linken Fahrbahnrand der Bundesstraße 466 von Löpsingen in Richtung Nördlingen.

Beim Überqueren des leicht erhöhten Sockels einer Brücke geriet einer der Fußgänger, ein 26-jähriger Mann, alkoholbedingt auf die Straße und wird dort von einem in Richtung Oettingen fahrenden Pkw am rechten Bein erfasst. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Ein Alkotest bei dem Fußgänger ergab laut Polizei einen Alkoholwert von knapp unter zwei Promille. (pm)