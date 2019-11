vor 17 Min.

Löschen mit moderner Technik

Die Stadtteilwehren sollen in den kommenden Jahren neue Fahrzeuge bekommen. Das hat der Nördlinger Stadtrat in einer nicht-öffentlichen Sitzung beschlossen.

Der Nördlinger Stadtrat beschließt hinter verschlossenen Türen, neue Fahrzeuge für die Feuerwehren zu kaufen. Drei wurden bereits bestellt. Es gibt auch andere Wünsche

Von Martina Bachmann

Der Nördlinger Stadtrat hat in einer nicht-öffentlichen Sitzung entschieden, dass die Stadtteilwehren in den kommenden Jahren neue Fahrzeuge bekommen sollen. Das bestätigte Oberbürgermeister Hermann Faul auf Anfrage der Rieser Nachrichten. Konkret werden für die Wehren aus Pfäfflingen, Grosselfingen und Herkheim sogenannte MLFs bestellt. Das Geld dafür ist bereits im Haushalt 2019 eingeplant, sagt Stadtbrandinspektor Marco Kurz. Er rechnet damit, dass die Fahrzeuge im zweiten Quartal 2021 geliefert werden. Für die Wehren aus Baldingen und Löpsingen sollen sogenannte LF 10 gekauft werden. Diese Investition muss noch im Haushalt 2020 verankert werden, die öffentlichen Beratungen zu diesem Etat haben noch nicht begonnen. Kurz schätzt die Lieferzeit für diese Fahrzeuge auf rund 60 Wochen. Wie gut unterrichtete Quellen berichten, wurde in der nicht-öffentlichen Sitzung des Stadtrates kontrovers über den Kauf der LF 10 diskutiert, auch von „Wahlkampfgeschenken“ soll die Rede gewesen sein. Eine Mehrheit des Stadtrates entschied sich am Ende dafür, den Wünschen der Löpsinger und Baldinger zu entsprechen.

Stadtbrandinspektor Kurz sagt, es sei sehr wichtig, dass die neuen Fahrzeuge angeschafft werden: „Die, die wir jetzt haben, sind durch.“ Sie stammten aus der Zeit Anfang der 90er Jahre. „Irgendwann muss man das Geld in die Hand nehmen.“ Die Kosten für ein MLF, ein sogenanntes Staffel-Löschfahrzeug, schätzt Kurz auf 220000 bis 275000 Euro. Es bietet Platz für sechs Feuerwehrkameraden und verfügt über einen Wassertank und Atemschutz: „Da ist alles drin, was eine Löschgruppe für einen Standardbrand braucht.“ Auch für einen Verkehrsunfall sind diese Fahrzeuge ausgerüstet, allerdings haben sie keine Rettungsschere mit an Bord.

Wärmebildkamera an Bord

Kurz betont, dass man nicht die Standardausrüstung für die MLFs gewählt habe, sondern sie besser ausstatte. So hätten alle neuen Fahrzeuge beispielsweise eine Wärmebildkamera dabei. In einem LF 10 könne eine ganze Löschgruppe mitfahren, erklärt Kurz, es biete neun Feuerwehrkameraden Platz. Zudem sei der Wassertank größer und das Fahrzeug führe beispielsweise Schaummittel mit. Dafür muss die Stadt auch mehr bezahlen, Kurz schätzt die Mehrkosten pro Fahrzeug auf rund 100000 bis 120000 Euro abzüglich der etwas höheren Förderung.

Der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Grosselfingen, Günter Schnell, sagt, man habe derzeit ein Tragkraftspritzen-Fahrzeug mit einer Pumpe, ein paar Saugschläuchen und Funkgeräten. Ein neues MLF mit Atemschutz und Wassertank bedeute für die Wehr einen „Quantensprung“ – und sei auch völlig ausreichend. Zudem habe man eigene Wünsche zur Ausstattung äußern können. Das Grosselfinger Fahrzeug werde zwei zusätzliche Saugschläuche mitführen, weil man das Wasser im Brandfall aus der Eger saugen müsse. Rund 50 Kameraden seien bei der Grosselfinger Wehr aktiv, erst in diesem Jahr habe man drei neue aufnehmen können.

Benjamin Kraus ist stellvertretender Kommandant der Löpsinger Wehr. Derzeit wäre vielleicht das MLF das passende Fahrzeug gewesen, sagt er – doch man schaffe solch ein Auto ja nicht für fünf Jahre, sondern für 25 oder 30 Jahre an. Die Löpsinger Wehr sei mittlerweile auch für das Heutal und weitere Aussiedlerhöfe zuständig, da sei man mit dem Wassertank eines MLF nicht gut ausgerüstet. Dazu komme, dass sich das Nördlinger Gewerbegebiet Steinerner Mann immer weiter in Richtung Löpsingen ausdehne. Und: Wenn in einem Auto nur sechs Kameraden Platz hätten, vier davon aber Atemschutzträger seien, dann müssten die erst einmal mithelfen, eine Wasserversorgung aufzubauen – statt sich auf ihre Ausrüstung und damit ihren speziellen Einsatz konzentrieren zu können. Das neue Auto sei auch ein Zeichen der Wertschätzung für die Wehr, betont Kraus: „Wir freuen uns darauf.“

Themen folgen