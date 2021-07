Maihingen

25.07.2021

Kabarettist erzählt Geschichten mit schwäbischen Charme

Plus Heinrich del Core sorgt am Kellerplatz in Maihingen mit Geschichten aus seinem Leben für unzählige Lacher. Was ein Einkaufswagen mit integriertem Navigationssystem damit zu tun hat.

Von Pauline Herrle

Er nennt sich Heinrich del Core und betitelt sich selbst als Italo-Schwabe. Sein Markenzeichen: quietschrote Lackschuhe und ein bunt gemustertes Blümchenhemd. Sein Programm „Glück g’habt“, bei dem sich alles um das Glück dreht, gab der Kabarettist am Freitagabend das erste Mal seit acht Monaten bei der Open-Air-Veranstaltung des Theatervereins Maihingen am Kellerplatz in Maihingen zum Besten.

