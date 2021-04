Mann hat Drogen bei sich und in seiner Nördlinger Wohnung

Ein Mann wird von der Polizei in Nördlingen kontrolliert. Die Beamten finden Haschisch bei dem 32-Jährigen. Sie werden auch in der Wohnung fündig.

Die Polizei hat in einer Nördlinger Wohnung Drogen gefunden. Der 32-jährige Wohnungsinhaber wurde am Samstagnachmittag in der Wagga-Wagga-Straße einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei fanden die Beamten Haschisch.

Nördlingen: Strafanzeige wegen illegalen Besitz von Betäubungsmitteln

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten ebenfalls die Droge. Der Mann erhält eine Strafanzeige wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln, so die Polizei. (pm)

