Mann übersieht Auto: 10000 Euro Schaden

Weil ein 34-Jähriger ein Auto übersehen hat, kam es am Samstag zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 16.50 Uhr auf der Goldburghausener Straße und wollte in Riesbürg in die Hauptstraße nach rechts auf die B29 abbiegen. Dabei übersah er einen in Richtung Bopfingen fahrenden 59 Jahre alten Autofahrer, der Vorfahrt hatte. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10 000 Euro. Auf der B29 kam es durch den Unfall nur zu leichten Behinderungen, so die Polizei weiter. (pm)