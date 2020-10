vor 42 Min.

Mann verwechselt Gas- und Bremspedal: 13.000 Euro Schaden

Die Polizei ist zu einem Unfall in Löpsingen gerufen worden.

Ein 78 Jahre alter Mann hat laut Polizei die Pedale seines Autos verwechselt. Dadurch fuhr er gegen ein anderes Fahrzeug.

Ein 78-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Löpsingen an seinem Auto die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt. Nach Angaben der Polizei streifte der Mann mit seinem Pkw dadurch ein geparktes Auto und schob dieses gegen einen Baum, der dadurch ebenfalls leicht beschädigt wurde.

Der Gesamtsachschaden beträgt 13.000 Euro. Das Auto des 78-Jährigen war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt, der Mann selbst blieb unverletzt. (pm)

