vor 47 Min.

Mehr als zwei Promille: Mann randaliert am Nördlinger Rübenmarkt

Der 37-Jährige wird in den Haftraum der Polizeiinspektion Nördlingen gebracht.

Die Polizei hat am Feiertag, gegen 3.45 Uhr, einen 37 Jahre alten Nördlinger in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte um diese Zeit am Rübenmarkt in volltrunkenem Zustand mehrere Personen bedroht und war auch weiterhin hoch aggressiv, berichten die Beamten. Er wurde nach richterlicher Anordnung in den Haftraum der Polizeiinspektion gebracht. Der 37-Jährige hatte mehr als zwei Promille Alkohol intus, das ergab ein Alko-Test. In der Zelle randalierte er weiter. Er wird nun wegen Bedrohung angezeigt. (pm)

Themen Folgen