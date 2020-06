10:30 Uhr

Mehrere Drogen- und Alkoholfahrten in Nördlingen

Die Polizei in Nördlingen hat am Montag verstärkt Polizeikontrollen durchgeführt.

Die Polizei in Nördlingen stellt am Montag insgesamt drei Verstöße fest. In einem Fall wird ein Mann mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Am Montag hat die Nördlinger Polizei bei Verkehrskontrollen mehrere Verstöße festgestellt. Am Morgen wurde in der Augsburger Straße ein 29-jähriger Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle wurde ein 24-Jähriger in der Augsburger Straße abends mit einem E-Scooter angehalten. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter Einfluss von Drogen gefahren war. In beiden Fällen wurde den Männern die Weiterfahrt untersagt und sie müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Mann mit internationalem Haftbefehl gesucht

In einem weiteren Fall kontrollierte die Polizei abends einen 41-jährigen Autofahrer. Der Mann hatte laut Angaben der Ermittler vor Fahrtantritt zu viel Alkohol getrunken, sodass er nun mit einem Fahrverbot rechnen muss. Außerdem wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein internationaler Haftbefehl besteht. Er wurde festgenommen und in eine Haftanstalt gebracht. RN

