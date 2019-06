vor 23 Min.

Mess’-Glückwünsche mit einem Riesenrad aus Papier

Oberbürgermeister Hermann Faul erhält wunderschöne Faltkarte geschickt.

Von Robert Milde

Solche Post bekommt Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul auch nicht alle Tage: Der frühere Nördlinger Geschäftsmann Rudi Beck erinnerte sich an eine wunderschöne Faltkarte mit Riesenrad in seinem Fundus, beschriftete sie meisterlich und gratulierte dem Stadtoberhaupt damit zum 800-jährigen Bestehen der Mess’. Unterschrieben ist die Karte „vom Mess’-Mädle Resi und Mess’-Bua Rudi Beck“. Die Jubiläumsmess‘ beginnt am morgigen Freitag.

