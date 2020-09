vor 32 Min.

Michael Stiller bleibt Ortssprecher in Herkheim

Plus 48 von 50 anwesenden Bürgern wählen Stiller zum Vertreter des 430-Einwohner-Stadtteils. Welche Stillers Hauptanliegen für die neue Wahlperiode sind.

Von Bernd Schied

Michael Stiller bleibt für weitere sechs Jahre Ortssprecher im Nördlinger Stadtteil Herkheim. Bei einer Bürgerversammlung am Samstagabend wurde er mit 48 von insgesamt 50 gültigen Stimmen in geheimer Abstimmung wiedergewählt. Er war der einzige Bewerber. Im Hauptberuf arbeitet er als Geschäftsführer des Kreisverbandes Donau-Ries des Bayerischen Bauernverbandes. Stiller hat das Amt seit 2014 inne.

Oberbürgermeister David Wittner betonte die Bedeutung der Ortssprecher. Sie bildeten ein wichtiges Bindeglied zwischen dem jeweiligen Stadtteil und dem Oberbürgermeister sowie der Stadtverwaltung. Herkheim bescheinigte Wittner, sehr gut aufgestellt zu sein und auch Perspektiven für die Zukunft zu bieten.

Das sind Stillers Hauptanliegen für die neue Wahlperiode

Michael Stiller bedankte sich für den großen Vertrauensbeweis. Er verwies in seinem kurzen Ausführung auf den aus Spenden finanzierten Defibrilator, der jetzt am Feuerwehrhaus hänge. Sobald es die Verhältnisse zuließen, werde es auch Schulungen an dem Gerät für die breite Bevölkerung geben, kündigte er an. Die nächste Ortsversammlung will Stiller im November halten.

Gegenüber den Rieser Nachrichten nannte er die Innenentwicklung des 430-Einwohner-Stadtteils als ein Hauptanliegen in der neuen Wahlperiode. Zusammen mit der Stadtverwaltung werde er bemüht sein, die Leerstände auf verschiedenen Anwesen im Dorf für eine künftige Wohnbebauung nutzbar zu machen. Dies sei allerdings nicht ganz einfach.

Kurze Veranstaltung in Herkheim

Die Eigentümer zögerten oft, ihre Grundstück zu veräußern. Erleichtern werden würde dies seiner Ansicht nach durch finanzielle staatliche Anreize. Falls die Nachfrage nach Baugrund weiter ansteige, müsse die Stadt für Herkheim über eine weiteres Baugebiet nachdenken, wofür möglicherweise der Bereich es alten Hirtenweges am südlichen Ortsrand infrage komme, erklärte Stiller.

Mit der Betriebshalle der Firma Frisch Metallverarbeitung an der Straße nach Holheim war der Ort der Versammlung gänzlich ungewöhnlich. Er bot sich jedoch als einziger an, um den vom Freistaat geforderten Corona-Auflagen hinsichtlich der Abstandsvorgaben für die Besucher zu entsprechen. Alle mussten sich zu Beginn in Anwesenheitslisten eintragen. Bei der Stimmabgabe zur Wahl des Ortssprechers war das Maskentragen angesagt.

Die Veranstaltung war bereits nach rund eine Stunde vorbei. Der Oberbürgermeister hatte auf inhaltliche Ausführungen zur Stadtpolitik verzichtet. Auch die Besucher hielten sich mit Fragen gänzlich zurück.

