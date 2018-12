vor 20 Min.

Mittelfinger gezeigt: Zwei Streithähne duellieren sich im Straßenverkehr

Zwei Autofahrer geraten bei Wassertrüdingen aneinander und behindern sich auf der Straße gegenseitig. Jetzt ermittelt die Polizei gegen beide.

Am Samstagabend ist es gegen 17.45 Uhr bei Wassertrüdingen zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen. Zwei Autofahrer, 22 und 34 Jahre alt, gerieten vermeintlich ohne Grund auf der Strecke zwischen Gerolfingen und Wassertrüdingen aneinander, wie es von der Polizei heißt. Der 34-Jährige fuhr zunächst hinter dem Pkw des 22-Jährigen her, als dieser offenbar ohne Grund mehrfach abbremste und so den 34-jährigen Autofahrer ebenfalls zum Bremsen zwang.

Nach dem Überholen den Mittelfinger gezeigt

Bei Versuchen, den 22-Jährigen zu überholen, erhöhte dieser laut den Beamten auch seine Geschwindigkeit. Dann zeigte er dem 34-Jährigen, als dieser schließlich überholen konnte, den Mittelfinger. Im Gegenzug wird laut Polizei angegeben, dass sich der 34-Jährige nach erfolgtem Überholmanöver in gleicher Weise verkehrswidrig verhielt. Gegen beide Beteiligte wurden von den Beamten Strafverfahren wegen diverser Delikte eingeleitet. RN

