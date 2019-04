07:00 Uhr

Mobiler Hühnerstall: Diese Hühnchen haben was zu rupfen

Franz und Daniela Helmle haben einen mobilen Hühnerstall in Lohe. Jede Woche wird er verschoben und der Zaun um ein frisches Stück Wiese herum aufgebaut. Das Konzept hat die beiden so überzeugt, dass sie sich einen zweiten Stall anschaffen werden.

Ein Rieser hält seine Hühner in einem mobilen Stall in Lohe. Das hat Vorteile für Tiere und Landwirt.

Der Unterschied ist deutlich zu sehen: einerseits ein saftiges Grün, voll mit Klee. Direkt dahinter ist das Stück Wiese bereits abgegrast, flach, Kuhlen in der Erde. Die Hühner bekommen an diesem Morgen ein frisches Stück Wiese. „Den Klee mögen sie am liebsten“, sagt Daniela Helmle. Sie und ihr Mann Franz betreiben in Lohe bei Oettingen einen mobilen Hühnerstall.

Mobiler Hühnerstall – das bedeutet, dass der Zaun um das Hühnermobil einmal in der Woche abgebaut wird. Dann wird der Stall zu einem noch nicht abgegrasten Stück Wiese verschoben und der Zaun wieder aufgebaut. „Wenn die Hühner immer auf derselben Fläche sind, gibt es dort kein Gras mehr“, sagt Franz Helmle. Durch den Kot der Hühner komme es zudem zur Überdüngung, die Tiere könnten Krankheitserreger in den Stall tragen. Um das zu vermeiden, haben sich Franz Helmle und seine Frau vor einem Jahr einen mobilen Hühnerstall gekauft. Erst nach einem Vierteljahr, sagt der 41-Jährige, werde der Stall wieder an einer Stelle aufgebaut, wo er schon einmal stand. Die abgegrasten Stellen hätten sich bis dahin erholt. „Das Tierwohl war ein Grund, dass wir den mobilen Stall genommen haben“, sagt Franz Helmle. So hätten die Hühner immer wieder frisches Gras und eine saubere Wiese.“ Das Veterinäramt kennt diese Haltungsform, die ordnungsgemäß sei.

Mobile Hühnerställe gibt es überall im Landkreis

Im Landkreis gibt es insgesamt 1211 aktive Legehennenhalter. Wie viele davon einen mobilen Hühnerstall haben, hat das Amt nicht gesondert erfasst. Nach Angaben des Landratsamtes sind mobile Ställe nur in bestimmten Fällen baugenehmigungspflichtig. Im Ries ist das momentan bei vier mobilen Hühnerställen der Fall. Diese befinden sich in den Gemeindebereichen Ederheim und Harburg. Im Bereich Niederhofen gebe es eine Anfrage.

Der mobile Hühnerstall wird zu einem neuen Stück Wiese gefahren. Im Anschluss wird der Zaun wieder aufgebaut. Bild: Jan-Luc Treumann

Vor einem Jahr haben sich die Helmles den mobilen Stall zugelegt. In einigen Wochen kommt ein zweiter dazu. „Bald ist das Ende der Legeperiode.“ Das heißt, die meisten Hühner landen beim Metzger. Der Stall wird gereinigt und steht drei Wochen leer. Um in dieser Zeit Eier verkaufen zu können, wird ein zweiter Stall mit Hühnern benötigt, den sich die Familie nun zulegt. Das Konzept hat den Landwirt überzeugt.

Im Jahr 2015 hat die Familie mit drei Kindern den Hof übernommen: „Früher war das ein Milchviehbetrieb. Wir haben den Hof umstrukturiert und auf Bullenmast und Legehennen ausgerichtet.“ Das Ehepaar musste noch einiges Lernen hinsichtlich des mobilen Hühnerstalls. 250 Hühner halten die beiden, vier Quadratmeter soll ein Huhn Platz haben. Anfangs steckten sie den Zaun längs, doch die Hennen wagen sich nicht so weit vom Stall weg.

Der Hof ist kein Biobetrieb

Deswegen verläuft der Zaun nun in der Breite. So liegt der Bereich innerhalb des Zauns näher am Stall. Zum Schutz vor Habichten liegen halbrunde Metallplatten innerhalb des Zauns, damit sich die Hühner darunter verstecken können. Doch die Tiere wohnen nicht allein in dem Stall – auch drei Zwergziegen ziehen mit dem mobilen Hof um. Sie sollen die Hühner vor den Greifvögeln schützen.

Ein Biobetrieb ist der Hof nicht: „Wenn die Hennen etwas haben, möchte ich reagieren können“, sagt der Landwirt. Er versuche aber, sich an den Richtlinien hinsichtlich Platz und Futter für Biolandwirte zu orientieren. Franz Helmle sagt: „Wir wollen g’scheite Qualität.“

