800-Kilo-Aggregat fällt Mann in Mönchsdeggingen auf Unterschenkel

Bei einem Betriebsunfall in Mönchsdeggingen hat sich ein Mann am Bein verletzt. Ihm fiel ein schweres Gerät auf den Unterschenkel.

Bei einem Betriebsunfall ist ein Mann in Mönchsdeggingen ist ein Mann am Montag schwer verletzt worden. In einem Kleinbetrieb in Mönchsdeggingen wurden Instandhaltungsarbeiten an einem landwirtschaftlichen Häckselaggregat durchgeführt.

Das ausgebaute etwa 800 kg schwere Aggregat löste sich dabei laut Polizeiangaben aus der nicht fachmännisch befestigen Halterung und fiel auf den Unterschenkel des 26 jährigen Mechanikers. Dieser wurde dabei schwer am Bein verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (pm)