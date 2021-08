Frau fährt beim Ausparken Radfahrerin an

Beim Ausparken hat eine 44-Jährige am Sonntag in Nördlingen eine Fahrradfahrerin angefahren. Die Frau stürzte.

Eine 44-Jährige hat am Sonntag nahe Möttingen beim Ausparken ihres Autos eine Frau übersehen und angefahren. Wie die Polizei mitteilt, versuchte die Frau gegen 17 Uhr rückwärts aus einem Parkplatz auf der Romantischen Straße auszuparken und fuhr dabei eine 73-jährige Radfahrerin, auf dem Fahrradweg von Nördlingen kommend, an. Die Frau stürzte und zog sich eine Fraktur am linken Arm zu, diese wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt. (pm)

Lesen Sie dazu auch