Neresheim

10:31 Uhr

Unbekannte Täter besprühen Fahrzeuge von Polizeimitarbeitern mit Säure

Unbekannte Personen machen sich mit Säure am Briefkasten der Polizeistelle in Neresheim, sowie an zwei Fahrzeugen zu schaffen. Den Beamten fällt der Geruch auf.

Noch unbekannte Personen haben mit Säure einen hohen Sachschaden an Fahrzeugen von Polizei-Mitarbeitern in Neresheim verursacht. Laut Polizei wurde am Montag zwischen 20 und 20.15 Uhr der Briefkasten des Polizeiposten Neresheim sowie zwei Fahrzeuge von Mitarbeitern die vor dem Polizeiposten in der Hauptstraße geparkt waren, mit einer übel und stechend riechenden Säure besprüht. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefon 07151/9500. (pm)

