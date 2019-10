Neue Gesichter für die Stadtteilliste

Plus Die Wählergemeinschaft nominiert ihre Kandidaten für die Stadtratswahl im kommenden Jahr. Was ihr Ziel für die Kommunalwahl ist.

Die Kandidatenliste der Wählergemeinschaft Stadtteilliste für die Nördlinger Stadtratswahl im März 2020 steht.

Hinter dem Führungsduo aus dem Fraktionsvorsitzenden Thomas Mittring (Baldingen) und Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad (Löpsingen) findet sich eine ganze Reihe neuer Gesichter. Der Frauenanteil liegt diesmal bei 33 Prozent und damit deutlich höher als noch 2014. Auch fand eine Verjüngung statt. Das Durchschnittsalter liegt bei 43 Jahren. Die Mitglieder akzeptierten die vom Vorstand erarbeitete Bewerberliste ohne Gegenstimmen.

Im Vorfeld wurde dem Vernehmen nach mitunter heftig um die Reihung gerungen. Besonders umkämpft waren die Plätze drei und vier unter den beiden amtierenden Stadträten Markus Hager (Dürrenzimmern) und Günther Wiedemann (Pfäfflingen). Nach längerem Hin und Her verständigte man sich auf Platz drei für den Pfäfflinger Ortssprecher. „Letztlich wurde das von den beiden auch so respektiert“, sagte Vorsitzender Mittring auf Nachfrage unserer Zeitung. Als zweite Frau kommt Sandra Haimböck aus Nähermemmingen auf Platz fünf. Nicht mehr kandidieren werden die Stadträte Josef Schormüller (Holheim) und Hans Weng (Nähermemmingen).

Stadtteilliste will Gegengewicht zur Kernstadt sein

Thomas Mittring sprach von einer ausgewogenen Kandidatenliste. Weiterhin sehe sich die Wählergemeinschaft als „Gegengewicht“ zur Kernstadt und als Interessensvertretung der zehn Stadtteile.

Zu der inhaltlichen Ausrichtung für die anstehenden Kommunalwahlen äußerte sich der Vorsitzende am Mittwochabend nicht. Ein Wahlprogramm werde erst in den nächsten Wochen konzipiert und zu gegebener Zeit vorgestellt, erklärte Mittring. In allen Stadtteilen gebe es im Januar und Februar Wahlversammlungen.

Bevor es um die Listenaufstellung ging, wurden die üblichen Regularien einer Jahreshauptversammlung abgewickelt. In seinem Bericht blickte Vorsitzender Mittring auf die ersten neun Monate dieses Jahres zurück. Ganz wichtig für die Stadtteilliste sei die Ausweisung von neuen Bauplätzen in den Stadtteilen gewesen. Die Nachfrage nach Baugrundstücken halte unvermindert an, so Mittring.

Darum verzichtet Stadtteilliste auf eigenen OB-Kandidaten

Er wiederholte den bereits lang gehegten Wunsch nach der Möglichkeit, analog zur Kernstadt auch in den Stadtteilen Sanierungsgebiete auszuweisen, um das staatliche Förderprogramm in Anspruch nehmen zu können.

Dass die Stadtteilliste nach „langem Ringen“ auf einen eigenen Kandidaten für das Amt des Nördlinger Oberbürgermeisters verzichten werde, liege in erster Linie daran, dass niemand sich bereit erklärt habe, anzutreten, erklärte Mittring. Auch Persönlichkeiten von außerhalb seien angefragt worden. Niemand wolle sich offenbar den „Knochenjob“ des Oberbürgermeisters mit einer Sieben-Tage-Woche antun. Außerdem würde einem OB von der Stadtteil-liste das „politische Netzwerk“ fehlen, worauf ein Stadtoberhaupt aus den etablierten Parteien zurückgreifen könnte. Von den Delegierten gab es keinerlei Kritik an der Entscheidung.

Das Hauptaugenmerk liege nun auf der Stärkung der Stadtratsfraktion. Ziel sei es, zu den derzeitigen sechs Sitzen mindestens einen hinzuzugewinnen.

Das sind die Kandidaten der Stadtteilliste

1. Thomas Mittring (Baldingen)

2. Gudrun Gebert-Löfflad (Löpsingen)

3. Günther Wiedemann (Pfäfflingen)

4. Markus Hager (Dürrenzimmern)

5. Sandra Haimböck (Nähermemmingen)

6. Marcus Sienz (Kleinerdlingen)

7. Helmut Reichardt (Grosselfingen)

8. Michael Stiller (Herkheim)

9. Eric Siebachmeier (Holheim)

10. Günter Endres (Schmähingen)

11. Stefan Wieser (Baldingen)

12. Dieter Hubel (Löpsingen)

13. Bernd Büttner (Nähermemmingen)

14. Nina Ackermann (Pfäfflingen)

15. Susanne Kaiser (Kleinerdlingen)

16. Benjamin Kraus (Löpsingen)

17. Karin Leinfelder (Baldingen)

18. Max Bosch (Dürrenzimmern)

19. Bernhard Gerstenmeyer (Grosselfingen)

20. Ramona Lerch (Herkheim)

21. Rudolf Weber (Holheim)

22. Roland König (Schmähingen)

23. Diana Ihm (Nähermemmingen)

24. Tanja Thürheimer (Löpsingen)

25. Uwe Döbler (Baldingen)

26. Thomas Bachmann (Pfäfflingen)

27. Karin Schiele (Kleinerdlingen)

28. Christian Eger (Baldingen)

29. Kathrin Brenn (Löpsingen)

30. Oliver Allgeyr (Nähermemmingen)

Ersatz:

Karl Lechler (Löpsingen)

Walter Meyer (Baldingen)

Andreas Vogl (Löpsingen)

