Neue Plätze für Wohnen und Gewerbe in Reimlingen

Nicht zuletzt wegen günstigen und unerwarteten Förder-Zeitfenstern ließ Reimlingens Bürgermeister Jürgen Leberle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die Pläne zu zwei Baugebieten, drei Straßensanierungen und dem Schloss-Parkplatz noch einmal zu einer Gesamtübersicht auf den Tisch legen.

Joost Godts vom gleichnamigen Planungsbüro zeigte zunächst den Planentwurf für das Baugebiet „Fürschwelle II“ im Winkel zwischen Fürschwelle und Solgenweg am nordöstlichen Dorfrand. Es umfasste ursprünglich 27 Grundstücke, von denen fünf direkt im Winkel der beiden Straßen nahe der Hauptstraße zunächst außen vor gelassen werden. Sie liegen in einem Bereich, wo laut einer Untersuchung Lärmschutzmaßnahmen wegen der Nähe zu Bauhof und Feuerwehr nötig wären. Bei einer Änderung der Baugesetze entfallen solche Maßnahmen möglicherweise – so lange soll hier eine Grünfläche angelegt werden, was der Gemeinderat als Aufwertung für dieses und angrenzende Baugebiete ansieht.

Ideen-Skizze für das Gewerbegebiet in Reimlingen

Am nördlichen und östlichen Rand können auf 13 Grundstücken Mehrparteien-Häuser errichtet werden, in der Mitte jeweils rund 150 Quadratmeter große Einfamilienhäuser. Da die Brutstätten einiger Vogelarten wie Feldlerche, Bachstelze oder Buchfink beeinträchtigt werden können, hält die Gemeinde ein Ausgleichsgebiet für einen Blühstreifen nördlich vom Riedgraben bei der Kläranlage zur Verfügung.

Erst eine Ideen-Skizze gibt es derzeit für eine Erweiterung des Gewerbegebietes. Sie erfolgt östlich ans bestehende Gewerbegebiet und südlich an den Kreisel bei der Biogasanlage, liegt im Winkel von Umgehungsstraße und Hauptstraße und kann mit einer kurzen Stichstraße erschlossen werden.

Bislang sind zwei Grundstücke mit je rund 3000 Quadratmetern vorgesehen, auf denen etwa eine Tankstelle und ein Markt entstehen können. Auf einem weiteren Grundstück findet bei Bedarf ein größeres Unternehmen mit einer entsprechenden Halle Platz. Die Streuobstwiese unmittelbar südlich des Erweiterungsgebietes will der Gemeinderat keinesfalls antasten. Über die Bebauungspläne zu beiden angesprochenen Baugebieten soll in den nächsten Sitzungen abgestimmt werden.

Reimlingen beantragt einfache Dorferneuerung

Friedrich Eckmeier vom Planungsbüro Eckmeier und Geyer legte die Planungsunterlagen für die Sanierung der Hauptstraße von Gasthaus Braun bis zum Anschluss an die Umgehungsstraße sowie von Schmähinger und Herkheimer Straße vor. Bei der Hauptstraße laufen bereits die damit verbundenen Kanalarbeiten. Die Sanierung wird brutto 808.000 Euro kosten. Für den förderfähigen Teil stehen Zuschüsse von mindestens 50 Prozent in Aussicht. Schmähinger und Herkheimer Straße sollen erst ab 2021 in Angriff genommen werden. Hier standen die Gehsteige zur Diskussion.

Für eine Förderung ist ein mindestens 1,50 Meter breiter Gehsteig Voraussetzung, was bis jetzt nicht erfüllt ist. Daher soll bei beiden Straßen auf jeweils einer Seite solch ein Gehsteig angelegt werden, auf der anderen Seite ein deutlich schmalerer „Schramm-Bord“. Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die Erstellung der Planungsunterlagen für die Straßen, die dann den Förderanträgen beigelegt werden.

Das Projekt des Parkplatz-Ausbaus beim Schloss lag bislang auf Eis, da laut dem Amt für Ländliche Entwicklung eine Bezuschussung nicht möglich war. Friedrich Gerstmeier stieß jedoch auf eine aktuelle Möglichkeit, im Rahmen der einfachen Dorferneuerung eine mindestens 50-prozentige Förderung zu bekommen. Da das Zeitfenster hierfür möglicherweise eng ist, beschloss der Gemeinderat einstimmig, die einfache Dorferneuerung zu beantragen und den Schlossparkplatz dann auszubauen.