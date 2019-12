20.12.2019

Neue Wohnungen in Appetshofen

Investor baut Bauernhof um

Sehr begrüßt hat der Gemeinderat Möttingen den Umbau eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes in 17 Ein- bis Zweizimmerwohnungen in Appetshofen durch eine Privatperson. Das Vorhaben sei ein wichtiger Beitrag zur Innerortsentwicklung und bedeute eine Aufwertung des Ortsteils, sagte Bürgermeister Erwin Seiler. Er lobte gleichzeitig das Engagement des Investors, der darüber hinaus einen Großteil der Bauarbeiten selbst erledige. Im Laufe des kommenden Jahres sollen die Wohneinheiten fertiggestellt werden.

Weiter geht die Innenentwicklung auch in Möttingen. Für ein Sechs-Familienhaus mit Fertiggaragen im Bereich „Spanäcker“ erteilte der Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen. Auf dem Areal zwischen der Bundesstraße 25 und dem Kreuzweg will ein Bauunternehmer im Laufe der Zeit insgesamt sechs Häuser errichten, das erste davon ist derzeit im Bau. Die Breitbanderschließung erfolgt mit Glasfaser.

Für 2020 kündigte Bürgermeister Seiler den Beginn der Erschließungsarbeiten für ein neues Baugebiet in Balgheim an der Verbindungsstraße Richtung Hohenaltheim an. (bs)

Themen folgen