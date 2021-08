100 Liter ausgelaufener Diesel: Wie der Fahrer hätte reagieren sollen

Plus In Nördlingen reißt ein Lastwagenfahrer den Tank seines Fahrzeugs auf. Den Schaden bemerkt er erst später. Absicht liegt wohl nicht vor, aber die Polizei hat Anzeige erstattet.

Im Norden der Stadt sind die Öl-Rückstände noch auf der Fahrbahn zu sehen: eine kilometerlange Dieselspur, die vom Aldi-Parkplatz bis zum Industriegebiet Steinerner Mann führt. Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen wegen einer zu spät bemerkten Beschädigung seines Tanks Diesel verloren und in der Folge eine Spur über die Straßen gezogen. Wie haben Feuerwehr und Wasserwirtschaftsamt gearbeitet?