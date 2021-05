Nördlingen

vor 44 Min.

Als es im Nördlinger Ries noch 200 Mühlen gab

Plus Drei Referenten bieten in einem Vortrag der Rieser Kulturtage einen Einblick in die Geschichte der Mühlen im Ries. Und die reicht sehr weit, bis 793 nach Christus, zurück.

Von Herbert Dettweiler

Es gibt sie noch, die Mühlen im Ries. „Man muss aber die Augen gut aufmachen, um sie noch zu erkennen“, erklärt Dr. Josef Hopfenzitz. „Man findet sie auch noch vereinzelt in Rieskarten mit eigenen Namen, und aufmerksame Beobachter erkennen sie an ihrer besonderen Lage an Bächen und Flüssen.“ Hopfenzitz war einer von drei kenntnisreichen Referenten des virtuellen Mühlenabends im Rahmen der Rieser Kulturtage, der von rund hundert Gästen besucht wurde.

